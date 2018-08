Así será la nueva vida de Rafa Márquez tras su retiro

Cumplió su sueño de jugar en cinco Mundiales diferentes y colgó los botines. Rafa Márquez ya tiene nuevo trabajo y será como Presidente Deportivo del Atlas de Guadalajara, su primer y último club como futbolista. Apenas hace un año era perseguido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusado de pertenecer a una red de lavado de dinero, y hoy, su vida es completamente distinta.

La realidad es que el reto que espera a Rafa Márquez no es el más sencillo. El Atlas no es campeón desde 1951 y desde entonces, lo más cerca que estuvo de lograro fue en el Verano del 99 cuando perdieron la Final en penales ante Toluca. El “Kaiser” de apenas 20 años (en ese entonces) acertó su disparó y fue el último partido que vistió de Rojinegro antes de irse a Europa.

Además, Márquez se encuentra ahora con la tranquilidad de saber que 9 de sus cuentas fueron descongeladas por las autoridades fiscales. Su dinero no podía ser tocado pues era investigado por el Departamento del Tesoro de Esatdos Unidos y por el SAT en México, tras una serie de acusaciones de vínculos con el narcotráfico, que han ido descartándose con el paso del tiempo.

Rafa buscará ahora regresar al Atlas a los primeros planos y la gente a su cargo está encabezada por el Director Técnico del equipo, Gerardo Torres, el Director de Fuerzas básicas, así como los responsables del equipo femenil y los encargados del aspecto psicológico en la institución. Márquez pretende utilizar la metodología que aprendió en su estancia en Barcelona para aplicarla a los Zorros.

“Hubiera sido más fácil irme de comentarista y ponerme a criticar lo que se hizo mal o lo que se hizo bien, pero no me quedé cruzado de brazos y me estoy poniendo a trabajar por el fútbol de mi país” Rafa Márquez. Ahí les hablan muchachos.

