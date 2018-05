Arsene Wenger recibe “más ofertas de las que esperaba” y una es para el PSG

El técnico francés Arsene Wenger se retira del Arsenal después de 22 años en y ha confesó que tiene muchas ofertas para empezar un nuevo proyecto. “Sí, tengo muchas más ofertas de las que esperaba”, informó DirecTVSport.

El francés Arsene Wenger no descartó la posibilidad de asumir la dirección técnica de PSG luego de que la directiva del club confirmara que al final de esta temporada Unai Emery ya no va más, reportó DirecTV Sport.

El DT de 68 años dijo a DirecTV “No me disgusta la idea”, refiriéndose a la posibilidad de PSG, antes del viaje para enfrentar este miércoles a Leicester City por una nueva jornada de la Premier League.

Wenger: “No me perdí una sesión de entrenamiento en 22 años”

Wenger también admite que será difícil acostumbrarse a pasar sus días fuera del campo de entrenamiento de Arsenal en Londres Colney, donde dice que nunca perdió la oportunidad de ser y estar.

“Disfruto ir todos los días, por supuesto. Sabes, no me perdí una sesión de entrenamiento en 22 años. Nunca me quedé en mi oficina. Todos los días estaba allí afuera. Eso es algo que voy a extrañar. Me gusta la hierba verde y me gusta caminar sobre ella todas las mañanas”, comentó a DirectvSport.

