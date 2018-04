Arsenal vs West Ham United: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido de la partido de la Liga Premier de Inglaterra?

Este domingo 22 de abril se jugará el partido de la Liga Premier de Inglaterra entre Arsenal vs West Ham United, la transmisión en vivo será a las 8:30 a.m., hora del Este. En esta ocasión el partido se jugará en el estadio Emirates en Londres, Inglaterra.

Aquí te mostramos cómo ver el partido por TV o dispositivo móvil.

The boss on #AFCvWHU…

“This weekend is preparation for Thursday. I rested some players after the Moscow match, and they will need a game.” pic.twitter.com/uLtTH7gsa6

— Arsenal FC (@Arsenal) April 19, 2018