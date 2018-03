Arsenal vs Stoke City: ¿Cómo y dónde ver gratis el partido de la Liga Premier de Inglaterra?

Este domingo 1 de abril se jugará el partido de la Liga Premier de Inglaterra entre Arsenal vs Stoke City, la transmisión en vivo será a las 8:30 a.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo ver el partido por TV o dispositivo móvil.

Only 2️⃣ more days until we're back – and we can't wait 😆#AFCvSCFC pic.twitter.com/oNG4pZW9py

— Arsenal FC (@Arsenal) March 30, 2018