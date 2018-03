Arsenal vs Milan: ¿Cómo y dónde ver gratis el partido de la UEFA Europe League?

Este jueves 15 de marzo se jugará el partido de la Liga Europa de la UEFA entre Milan vs Arsenal, la trasmisión en vivo será a las 4:05 p.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

Almost ready for #AFCACM 🔜 but as we wait for Thursday’s clash let’s see how @Arsenal did at the weekend 🔙: https://t.co/5VVCaiwPhu

Continua il countdown per la sfida dell’Emirates ⏱

Vediamo come è andato il weekend dei nostri avversari: https://t.co/AbLYE58ZaL pic.twitter.com/IDaKYNhcjC

— AC Milan (@acmilan) March 13, 2018