Arsenal vs CSKA Moskva: ¿Cómo y dónde ver gratis el partido de la UEFA Europe League?

Este jueves 5 de abril se jugará el partido de la Liga Europa de la UEFA entre Arsenal vs CSKA Moskva, la trasmisión en vivo será a las 3:05 p.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

#CSKA will meet @Arsenal in @EuropaLeague Quarterfinals

Away game on 5th April, home game on 12th April#UEL pic.twitter.com/zhpXuCK3du

— PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) March 16, 2018