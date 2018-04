Este jueves 23 de abril se enfrentaran Arsenal vs Atlético de Madrid en el partido de vuelta para las semifinales de la UEFA Europe League, la transmisión en vivo será a las 3:05 p.m., hora del Este. En esta ocasión el partido se jugará en el estadio Emirates de Londres.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

El canal ESPN Deportes estará transmitiendo en vivo el partido Arsenal vs Atlético de Madrid UEFA Europe League. Lo puedes ver si tienes la suscripción a este canal o desde su página web.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de DIRECTV NOW. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego de Arsenal vs Atlético de Madrid con las aplicaciones de Watch ESPN y Fox Soccer Match Pass, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes verlo gratis por una semana.

Arsenal vs Atlético de Madrid también estará disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $14.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

