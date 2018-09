Arrancó la Liga de Campeones, llamada Champions League UEFA en inglés, o la Champions como se la conoce simplemente,

Y hay futbol para todos los gustos: desde los clubes de alto perfil como el AC Milan o Barcelona con jugadores estrella como Neymar o Messi, hasta los menos conocidos pero con igual hambre de campeones.

Además esta temporada de la Champions trae cambios: en los horarios, en el dinero repartido y también en el torneo.

The UEFA Champions League is BACK! 👏🙏😍😎

Watch ALL EIGHT matches LIVE on your World of Champions tonight.#UCL pic.twitter.com/mdjCAtnplZ

— SuperSport (@SuperSportTV) September 18, 2018