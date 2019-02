Argentina, el país que no pudo disfrutar los goles de Emiliano Sala

La muerte de Emiliano Sala conmovió a los argentinos, quienes, principalmente a través de las redes sociales, manifestaron su congoja y su solidaridad con la familia del delantero. Sin embargo, los locales nunca pudieron disfrutar los goles de su compatriota, quien migró muy joven en busca de su sueño.

Diego Maradona, Lionel Messi, Mauricio Macri, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Boca Juniors, River Plate, Independiente y muchas otras organizaciones y personas, famosas o no, se sumaron primero a innumerables cadenas de oración y luego a la tristeza que causó la confirmación de la muerte de Sala, a sus 28 años.

Estas muestras de cariño toman aún más dimensión por el hecho de que el delantero argentino nunca jugó un partido oficial en Argentina ni con la Albiceleste.

El atacante hizo toda su carrera en el fútbol francés, una Liga casi imposible de seguir por televisión en el país austral.

Sala, oriundo de la céntrica provincia de Santa Fe, jugó en las divisiones inferiores de equipos locales, luego se instaló en la provincia de Córdoba para ser parte del ‘Proyecto Crecer’ y a sus 20 años viajó a Francia para sumarse al Girondins de Burdeos.

“El periodo de adaptación no fue fácil, con otra cultura, otro idioma. Pero hacía lo que más me gusta, que es jugar al fútbol y eso me ayudó mucho”, dijo el pasado octubre en una entrevista con Efe.

Sala fue cedido a equipos de categorías inferiores. Encadenó etapas en Tercera, Segunda e incluso Cuarta división. Orleans, Niort, las categorías inferiores del Girondins, el Caen.

Poco a poco fue ganándose un lugar en el fútbol francés y, finalmente, alcanzó el pico máximo de su rendimiento el año pasado en el Nantes.

Anotó 12 goles en la pasada temporada y recibió un poco de atención de la prensa argentina.

Pocos días antes de que la avioneta en la que viajaba desapareciera sobre el Canal de la Mancha, el diario La Nación lo entrevistó.

“Más allá de los fanáticos del fútbol que pueden saber quién es, son pocos los que conocen a este santafecino que se está abriendo paso en el fútbol grande del Viejo Continente”, dice la nota.

“Es bueno que me llamen. Tal vez ahora me conozcan un poco más allá. Vengo de un pueblo de 3.000 habitantes, siempre luché y me esforcé por el sueño de ser jugador de fútbol profesional”, dijo Sala.

En esa misma entrevista, aseguró que le “gustaría” jugar en el país austral.

“Es una deuda. Me vine a Francia a los 20 años y no pude disfrutar la pasión con la que vivimos nuestro fútbol. A lo mejor el día de mañana pueda ser una posibilidad”, sostuvo.

El nombre del delantero argentino volvió a aparecer en los medios locales poco después, cuando fue fichado por el Cardiff galés por unos 17 millones de euros.

Días más tarde, Sala se volvió mundialmente famoso por su trágica desaparición y posterior muerte.

El delantero nunca se despegó del todo del fútbol local. Su hermano lo mantenía “al tanto”.

Incluso, hace pocos meses hizo un gol con el Nantes y lo festejó con un baile típico de Leandro Fernández, delantero de Independiente, club del que era hincha.

Además, había expresado públicamente que jugar en la Albiceleste era “un sueño”, pero “no una obsesión”.

El fallecimiento de Sala, confirmado este jueves, dejó trunco ese deseo. EFE