Anthony Joshua debió disputar los 12 asaltos por primera ocasión en su carrera pero se impuso el sábado por decisión unánime a Joseph Parker, con lo que acapara ahora tres cetros mundiales de los pesados.

Tras una pelea cuyo desarrollo fue interrumpido por las constantes intervenciones del réferi italiano Giuseppe Quartarone, dos jueces dictaminaron 118-110 a favor de Joshua. El tercero dio también el triunfo al británico, pero por 119-109.

Following the path that has been walked by boxing legends #AJBXNG pic.twitter.com/8usTd03AtH

— Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) March 31, 2018