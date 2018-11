André Carrillo: Este ha sido un año fantástico, con el que todo hemos soñado

La derrota de Perú a manos de Ecuador le ha costado al plantel de Ricardo Gareca muchas criticas. De todos lados y para todos los gustos. Esto, sin duda, no ha caído bien dentro del plantel. Por eso, André Carrillo sale al frente para calmar las aguas con varios mensajes para la hinchada peruana.

La “Culebra” sigue con la misma fe de siempre. Entiende que los partidos amistosos son para que el técnico saque muchas conclusiones. El habilidoso jugar peruano habló en conferencia de prensa.

LA DERROTA

“La derrota ante Ecuador no nos ha afectado en nada dijo Ricardo Gareca; es más, nos sirve para corregir errores y estar conscientes de que habrán equipos que vendrán a jugar defensivamente. Son poderosos en ese sentido y, antes que complicarnos, nos sirve. Está claro que no estamos contentos porque habíamos creado expectativas altas, pues nosotros también queremos hacer las cosas bien y ganar”.

BUEN AÑO

“Este ha sido un año fantástico, con el que todo hemos soñado. Un partido malo no va a ensuciar todo lo que hemos hecho bien, estamos tranquilos y con confianza. Suena feo decir que es preferible que nos pasé ahorita que en la Copa América, pero es un amistoso y no vale nada. Obviamente deseamos ganar, pero lo importante es que esto no ocurra en compromisos oficiales”.

NO HAY PRESION

“Raúl no está presionado, tiene la confianza de todo el equipo. Si él no anota, lo puede hacer un extremo o un central. Eso no depende de solo un futbolista. El trabajo de Benavente ha sido bastante bueno, solo que Ecuador complicó todo nuestro poderío ofensivo. Ambos no están presionados, tienen la confianza de todos los jugadores. Ya vendrán mejores partidos”.

Lo importante que el plantel sigue con la moral al tope. En los entrenamientos las bromas van y vienen. La sonrisa sigue reinando en la delegación que encabeza el “Tigre” Ricardo Gareca. Mañana a las 7:30 (hora peruana) reciben a Costa Rica en la ciudad de Arequipa. El triunfo es lo único que sirve para cerrar bien el año mundialista.

