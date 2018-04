América vs Toronto FC: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF?

Este martes 10 de abril se jugarán América vs Toronto FC para el partido de vuelta para la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF, la transmisión en vivo del partido será a las 10:00 p.m., hora del Este. Ambos equipos buscaran su pase para la final de la Champions League 2018.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

Will Mexican side @ClubAmerica make a comeback at home, or will Canadian club @torontofc move onto the #SCCL2018 Finals? Don't miss the 2nd leg of the Semifinals this Tuesday, April 10 at 10pm ET! @ScotiabankFC pic.twitter.com/Y6lvy4VXNb — THE CHAMPIONS (@TheChampions) April 8, 2018

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido América vs Toronto FC se transmitirá en vivo y en español a través de Univision Deporte USA, si tienes suscripción de cable puedes revisar tu guía local para verificar el canal.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Univision Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el partido América vs Toronto FC con la aplicación de DIRECTV NOW y Univision Now, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

“We have a very good team; have a good chance to win. That's why we're here. We're not here to just participate, but to win.” 📖: https://t.co/6q2YoWl0ah#TFCLive | #SCCL2018 — Toronto FC (@torontofc) April 8, 2018

Si no tienes suscripción de cable puedes ver América vs Toronto FC aquí:

Puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes ensayar gratis por una semana.

América vs Toronto FC también estará disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $14.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

