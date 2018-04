Este miércoles 18 de abril se jugará el partido de la Liga Premier de Inglaterra entre AFC Bournemouth vs Manchester United la trasmisión en vivo será a las 2:45 p.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

Looking ahead to tomorrow's @PremierLeague meeting with the Cherries…

En televisión:

El partido entre AFC Bournemouth vs Manchester United se transmitirá a través de Universo.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego con la aplicación de Universo Now y DIRECTV Now, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

🎥 Press conference 🎥

The manager looks ahead to another big game – this time against @ManUTD at Vitality Stadium.#afcb 🍒https://t.co/ICMpoSK6ry

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 17, 2018