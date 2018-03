Adrián Aldrete no se pudo contener. Ocho partidos sin ganar no es nada sencillo de afrontar para cualquier equipo. Mucho menos para Cruz Azul, que está atravesando una de sus peores crisis de los últimos años.

Si a los aficionados celestes les duele el mal momento por el que pasa su equipo, a los jugadores de Cruz Azul llevan la presión en sus hombros, también les cuesta creer que no se les den los resultados. Tal es el caso de Adrián Aldrete, quien al término del encuentro ante los Gallos Blancos de Querétaro, se soltó en lágrimas por la frustración de nuevamente dejar ir la victoria.

La Máquina tuvo la oportunidad de ponerse al frente en el marcador luego de un polémico penal que el chileno, Francisco “Gato” Silva falló. Minutos después, Camilo Sanvezzo se encargaría de darle la victoria a los queretanos, y brindarle su segunda derrota consecutiva y su octavo encuentro sin conocer la victoria para los locales.

Sin embargo, las críticas al Cruz Azul llueven en las redes sociales:

Cruz Azul podría escribir un manual de todo lo que no se debe hacer en un club de futbol.

He seguido a Cruz Azul desde que jugaban como locales en el 10 de Diciembre de Hidalgo. Nunca había visto un Cruz Azul tan aburrido, tan falto de estrategia, tan perdido y tan aburrido como el de este torneo. La peor versión en la historia.

“Los resultados no importan esta temporada, es a largo plazo el proceso” dijo Yayo en la semana. Debería renunciar hoy mismo por vergüenza. No hay una mínima evidencia de que “el proceso” evolucione. No recuerdo en 40 años un @Cruz_Azul_FC que dé tanta lástima. ¡Qué pena!

