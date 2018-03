‘Aaron Hernández Uncovered’: lanzan documental sobre ‘secreto’ que torturó al famoso atleta

Aaron Hernández, quien jugó para los Patriots en la NFL, era homosexual, según algunos allegados al difunto atleta. Este y otros aspectos de su vida son parte del nuevo documental de Oxygen titulado ‘Aaron Hernández Uncovered’, informó el medio de noticias mexicano Vanguardia.

La obra comprende entrevistas con amigos, exnovias y abogados de Hernández que plantean el marco en que transcurrieron los últimos años de crisis del atleta. Alyssa Anderson, la novia universitaria del jugador, por ejemplo, explica cuándo fue que se enteró que Hernández tenía una relación homosexual y su reacción cuando le preguntó al respecto, destaca el medio.

Was the fate of #AaronHernandez sealed by circumstances he didn't understand? It all gets revealed in the two-night special event, Aaron Hernandez Uncovered, March 17 & 18 at 7/6c only on #Oxygen. #AHUncovered pic.twitter.com/18F0p8Ixae

— Oxygen (@oxygen) March 6, 2018