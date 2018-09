El Barcelona venció a la Real Sociedad 2-1 y mantuvo así su paso perfecto en la Liga española. Los goles de Luis Suárez y Ousmane Dembélé en la segunda mitad sacaron a flote a los campeones vigentes del fútbol español en su visita a San Sebastián.

Al Barcelona le costó un gran esfuerzo mantener su marcha inmaculada en la Liga, luego de que en la primera mitad fue inoperante y no generó grandes ocasiones, con su astro argentino Lionel Messi gravitando poco.

Suárez emparejó el marcador a los 63 minutos, cuando el delantero uruguayo definió con un remate dentro del área chica. Tres minutos después, el francés Dembélé dio ruta al triunfo al pescar de zurda otro balón en el área. Ambos goles cayeron tras malas salidas del arquero argentino Gerónimo Rulli a sendos tiros de esquina.

El central Aritz Elustondo puso adelante momentáneamente al conjunto donostiarra a los 12, con un zurdazo sin marca luego de recibir un pase retrasado de cabeza dentro del área.

“En esta clase de partidos se ve la Liga”, dijo Suárez al final del encuentro. “El año pasado también remontamos un 2-0 tras muchos años sin ganar. Reaccionar habla muy bien del equipo”.

Los azulgranas encadenaron así su cuarta victoria en el campeonato, para llegar al ideal de 12 puntos y estar en la cima previo al inicio de su andadura en la Liga de Campeones cuando reciba el martes la visita del PSV Eindhoven de Holanda.

La Real sufrió su segunda derrota del certamen y se estancó con cuatro puntos.

Elustondo provocó el festejo en las gradas en la primera descolgada del equipo, y aprovechó un pase retrasado de cabeza para mandarlo a las redes con un potente disparo dentro del área.

La reacción de los visitantes fue lenta. No fue hasta la recta final de la primera parte que insinuaron su primera buena ocasión con un centro que iba a rematar Piqué, pero el zaguero central cayó al campo. La jugada fue revisada por el videoarbitraje y no se decretó falta.

🔵🔴📝 Anoeta conquered again! Read the full story in our match report #RealSociedadBarça https://t.co/ou5tpzVQFC

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 15, 2018