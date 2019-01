2 Jóvenes latinos llegan al Chicago Fire

El Chicago Fire Soccer Club anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con los jugadores Cristian Martínez y Amando Moreno. Martínez está bajo contrato para la temporada 2019 con una opción de Club para las temporadas 2020 y 2021.

Moreno está bajo contrato para la temporada 2019 con una opción de Club para las temporadas 2020, 2021 y 2022.

“Aunque todavía son jugadores jóvenes, Cristian y Amando ya tienen una experiencia valiosa y cada uno ha mostrado muy buenas cualidades en el tercer ataque”, dijo el presidente y gerente general del Club de Bomberos de Chicago, Nelson Rodríguez. “Añaden competencia y versatilidad a nuestro ataque”.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE: Las Chivas líder y para rato

Originalmente seleccionado por el Fire como la cuarta selección general en el 2018 MLS Waiver Draft, Martínez, de 21 años, pasó las últimas tres temporadas en la MLS con Columbus Crew SC, con 27 apariciones (14 aperturas) en la liga y una aparición en la postemporada.

En 2018, Martínez hizo 14 apariciones (11 aperturas) con Crew SC, contando dos asistencias.

A nivel internacional, Martínez ha obtenido siete oportunidades para el Equipo Nacional de Panamá. Martínez hizo su debut internacional para el equipo de Panamá en una victoria de 1-0 sobre El Salvador el 18 de febrero de 2016.

“Amando y Cristian mostraron mucha calidad en su tiempo con sus clubes anteriores, lo cual fue algo que nos llamó la atención”, dijo el entrenador en jefe del Chicago Fire Soccer Club Veljko Paunovic. “Ambos tienen cualidades de ataque en las que podremos confiar.

Estamos entusiasmados de trabajar con ellos porque creemos que hay un techo alto para su desarrollo”.

El Chicago Fire originalmente adquirió los derechos de Moreno de la MLS a los New York Red Bulls durante el SuperDraft MLS de 2019 a cambio de la selección general No. 32. Moreno, de 23 años, ha jugado en más de 50 juegos de liga a nivel profesional desde que comenzó su carrera como jugador local con los New York Red Bulls en 2013.

Además, Moreno hizo dos apariciones para la Selección Nacional Sub-20 de los Estados Unidos en 2015. Después de sus apariciones con los Sub-20, recibió una llamada al campo de entrenamiento de la Selección Nacional Masculina de los EE. UU. En mayo de 2016.

Transacción: Chicago Fire Soccer Club está de acuerdo con el alero Cristian Martinez y Amando Moreno el 24 de enero de 2019.

Nombre: Cristian Martinez

Posición: Mediocampista

Altura: 5’7 ”

Peso: 174 libras.

Fecha de nacimiento: 6 de febrero de 1997.

Lugar de nacimiento: Ciudad de Panamá, Panamá.

Ciudadanía: Panamá

Último Club: Columbus Crew SC

Nombre: Amando Moreno

Posición: Mediocampista

Altura: 5’7 ”

Peso: 145

Fecha de nacimiento: 10 de septiembre de 1995.

Lugar de nacimiento: Perth Amboy, N.J.

Ciudadanía: Estados Unidos de América

Último Club: New York Red Bulls II