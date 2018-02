Denuncian que estudiante sacó cuchillo, insultó a migrantes

Un estudiante universitario en Detroit fue suspendido luego de empuñar un cuchillo y formular comentarios amenazantes contra inmigrantes, informaron las autoridades.

El alumno de la Wayne State University se acercó a una mesa el martes donde miembros del grupo defensor de derechos de los inmigrantes By Any Means Necessary estaban repartiendo panfletos sobre su agrupación, reportó el Detroit Free Press.

El jefe de la policía universitaria, Anthony Holt, advirtió que el plantel no tolera “la presencia de armas ni ningún tipo de violencia”. Hasta ahora no se han formulado cargos.

Kate Stenvig, una integrante de la agrupación activista, dijo que el estudiante vestía una camiseta de Donald Trump y decía que a los inmigrantes “hay que deportarlos o matarlos”. La estudiante grabó un video del incidente.

El presidente de la universidad, M. Roy Wilson, emitió un comunicado declarando que la institución educativa estimula “el diálogo respetuoso y el debate intenso”, pero “no hay lugar aquí para la violencia ni las amenazas”.