Denuncian presunto maltrato a inmigrantes embarazadas detenidas

Varias embarazadas han sufrido presunto maltrato en centros de detención de inmigrantes, denunció la organización estadounidense March Dimes, dedicada a la salud de madres y bebés.

“Bajo ninguna circunstancia es aceptable negar atención médica imprescindible o encadenar a mujeres embarazadas, sin importar su estatus inmigratorio”, señaló en un comunicado la presidenta de March of Dimes, Stacey Stewart.

La activista dijo que está “horrorizada” por las informaciones recientes sobre el presunto maltrato a embarazadas detenidas mientras se resuelve su situación inmigratoria, una situación que dio a conocer el medio de comunicación digital BuzzFeed News en un reportaje en el que citó a varias mujeres afectadas por estas prácticas.

Al respecto, Stewart criticó una “falta sistemática de protección de salud básica de las mujeres y bebés en custodia del gobierno” del presidente Donald Trump.

“Esto es sencillamente intolerable”, añadió la presidenta del grupo con sede central en el estado de Nueva York,

