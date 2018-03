Un grupo de legisladores demócratas pidió al gobierno de Trump acelerar la renovación de permisos de trabajo para los jóvenes inmigrantes protegidos por DACA, en tanto se resuelven los desafíos judiciales.

Los demócratas, encabezados por la senadora de Nevada, Catherine Cortez Masto, dirigieron una carta a la titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kirstjen Nielsen, en la que piden agilizar las solicitudes de renovación de los inmigrantes que se han vuelto a postular para seguir siendo parte del programa.

“Dado que recientemente cientos de miles de beneficiarios de DACA recibieron permiso para solicitar la renovación, como resultado de las medidas cautelares, estamos preocupados de que muchas de estas solicitudes no se adjudicarán antes de que expiren las protecciones actuales de estos beneficiarios. Los beneficiarios de DACA corren el riesgo de perder sus empleos y enfrentar la deportación si su estado expira”, escribieron los demócratas a Nielsen, según The Washington Post.

I led a letter calling on @DHSgov @SecNielsen to expedite the renewal applications of #Dreamers who have reapplied for their #DACA status. While we work to find a solution for #Dreamers, we must ensure those whose status expired, but reapplied, are not at risk of deportation. https://t.co/CS1zGSix3I — Senator Cortez Masto (@SenCortezMasto) 7 de marzo de 2018

Los legisladores estiman que alrededor de 20,000 inmigrantes han visto expirar su estado de DACA desde el otoño y, por tanto, son “vulnerables a la amenaza de detención y deportación, y pueden haber perdido ya empleos, licencias de conducir y oportunidades de educación”.

More than 21,000 #Dreamers already lost their status, and starting today, 1,200 more will lose their DACA every day. We will continue to fight in the courts and in Congress to protect these young people. — Senator Mazie Hirono (@maziehirono) 5 de marzo de 2018

La misiva, firmada por Cortez Masto y los senadores Kamala D. Harris (California), Mazie Hirono (Hawai), Richard J. Durbin (Illinois) y Robert Menendez (NJ), también pide al DHS el número exacto de solicitudes de renovación que recibió, cuántos han sido renovados y, por lo general, cuánto demora el proceso para los solicitantes.

Today on the floor, I shared the story of Alejandro. He's a #Dreamer who signed up for @TeachForAmerica & is now a teacher in Colorado. He’s one of 20,000 DACA recipients who are teachers helping America’s students succeed, just like they have #DreamActNow. pic.twitter.com/OaYancBeIL — Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) March 7, 2018

Estos legisladores, así como activistas de inmigración, se han quejado de las demoras y la falta de instrucciones claras sobre cómo se manejará el proceso de renovación en medio de los desafíos judiciales, preocupación que se ha potenciado con el vencimiento de la fecha límite del 5 de marzo impuesta por Trump para que el Congreso ofreciera una solución legislativa sobre el tema.