Una importante líder de los demócratas sorprendió con sus recientes declaraciones en las que indicó que no se debe realizar un juicio político contra el presidente Donald Trump.

Cuando los demócratas de la Cámara de Representantes comienzan a exponer la visión para su nueva mayoría, una posible destitución de Trump falta notablemente en la lista de tareas pendientes.

La agenda por ahora incluye el gasto en proyectos de obras públicas, la reducción de los costos de atención de la salud y el aumento a la supervisión de la Administración.

Ese es el equilibrio que la líder demócrata Nancy Pelosi está tratando de lograr en el nuevo Congreso entre quienes se encuentran en el flanco izquierdo de su partido y están ansiosos por enfrentarse al presidente, y su instinto de priorizar las promesas que los demócratas hicieron a los votantes que los eligieron.

“No debemos enjuiciar al presidente por razones políticas y no debemos dejar de hacerlo por razones políticas”, expresó Pelosi a The Associated Press.

La legisladora de California, que espera liderar a los demócratas como presidenta de la Cámara de Representantes en enero, llama al juicio político una “actividad divisiva” que debe abordarse con el bipartidismo. “Si es así, entonces eso debería ser evidente para los demócratas y los republicanos”, comentó.

Aquellos que presionan para obtener un juicio político reconocen que no esperan acción en el primer día de la nueva mayoría, pero sí quieren que los demócratas empiecen a sentar las bases para los procedimientos.

“Estamos por el juicio político. No estamos a favor de jurar el 1 de enero y comenzar a tomar votos”, dijo Kevin Mack, el estratega principal de la campaña Need to Impeach del multimillonario Tom Steyer. “Nuestro argumento es que la Constitución describe un proceso para destituir a un presidente”.

