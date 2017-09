Demandan a Whataburger por presunta discriminación racial en contratación de personal

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra una cadena de restaurantes de comida rápida con sede en San Antonio por haber tomado represalias contra una gerente en Florida que desacató una orden de contratar únicamente a personal de raza anglosajona, informó el lunes MySA.com.

Vanessa Burrous, exempleada de un Whataburger en Tallahassee, denunció que su supervisora, Johanna Risk, la presionó en abril de 2015 a solo contratar a empleados de raza blanca, detalló la demanda presentada el viernes por la EEOC en una corte federal de Florida.

La cadena no ha emitido hasta el momento declaraciones al respecto.

De acuerdo con la demanda, Risk pidió a Burrous identificar e entrevistar solo a solicitantes cuyos nombres ‘sonaran blancos’.

No obstante, Burrous no hizo caso y contrató a ocho empleados – siete de ellos afroamericanos y uno anglosajón, lo que provocó que Risk “increpara varias veces” a Burrous por no seguir las indicaciones, impulsando a Burrous a pedir un traslado de recintos y lejos de la gerente de área Misa Levin, detalló la EEOC en la demanda.

Levin advirtió a Burrous en una reunión con Risk de que la directriz de contratación de ‘esa clase’ de personal “venía de los jefes de arriba”, citó la demanda.

La mayoría de los clientes de Whataburger “es blanca y queremos que los trabajadores también los sean”, habría dicho Levin a Burrous en la reunión, de acuerdo con la EEOC.

Posteriormente, Burrous “comenzó a sufrir represalias [de Risk] e intimidación con el objeto provocar su renuncia”, según la demanda.

Ahora la EEOC pide a la cadena pagar a Burrous indemnización por daños al igual que la instauración de políticas de protección a empleados frente represalias por no acatar políticas de discriminación racial al tiempo de contratación de personal.

Con información del medio MySA.com