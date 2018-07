La oficina de un sheriff en Colorado recibió una demanda el lunes por parte de la la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en la que se le acusa de violar los derechos de los inmigrantes detenidos por acatar un pedido de las autoridades federales de inmigración.

La demanda presentada en el Tribunal de Distrito del condado de Teller afirma que el alguacil Jason Mikesell “continúa manteniendo detenidos a los inmigrantes, incluso luego de que la ley estatal ordena su liberación”, según datos recopilados en un informe de ACLU.

BREAKING: Today, we sued Teller County Sheriff Jason Mikesell for refusing to release Leonardo Canseco who is being held in jail illegally on a warrantless detainer request from ICE. Colorado sheriffs swear an oath to the Constitution, not to ICE. https://t.co/XtqrVLsZBe pic.twitter.com/Wx8larDfmt

— ACLU of Colorado (@ACLUofColorado) July 23, 2018