Una aspirante hispana a la legislatura de Georgia fue descalificada de participar de las elecciones primarias del estado que se celebran este martes.

María del Rosario Palacios y su abogado manifestaron que se sienten confiados de que saldrán airosos en una demanda que se presentó contra el secretario de estado de Georgia, Brian Kemp, por una decisión que consideran va en contra de la Constitución de Georgia.

La mexicana aspira a convertirse en la representante demócrata por el Distrito 29 que cubre zonas de la ciudades de Gainesville y Oakwood.

Palacios recibió hace un mes una carta que le informaba que un elector de su distrito, identificado como Ryan Sawyer había presentado una querella contra su postulación diciendo que no tiene el tiempo requerido de ciudadanía para aspirar al cargo.

Ante la descalificación, la American Civil Liberties Union (ACLU) entabló una demanda contra el secretario de estado de Georgia para que Palacios sea incluida en la papeleta del 6 de noviembre, ya que no tiene contrincante demócrata en la primaria.

La organización dice que la descalificación de Palacios dejaría el camino libre para el triunfo del candidato republicano Matt Dubnik, quien representa el distrito en este momento.

De acuerdo con Kemp, quien también es candidato a gobernador de Georgia, Palacios no ha sido ciudadana estadounidense por más de dos años, lo que le descalifica para el cargo. Sin embargo, Sean J. Young, director legal de ACLU en Georgia explica que la Constitución estatal no exige que los candidatos tengan más de dos años de ciudadanos estadounidenses, sino que lleven al menos dos años viviendo en el estado.

“La Constitución de Georgia dice que tienes que ser un residente del estado por lo menos dos años y un ciudadanos estadounidense para postularte. El secretario de estado dice que tienes que ser un ciudadano estadounidense para poder ser un residente del estado. Él no ha citado ninguna decisión de corte en ningún lugar del país, en ningún momento de la historia de este país, para apoyar su punto de vista”, sostuvo Young, quien presentó la demanda contra Kemp en la Corte Superior del Condado de Fulton.

Palacios lleva muchos años viviendo en Gainesville y en 2009 se convirtió en residente permanente. El año pasado se naturalizó y uno de sus propósitos fue poder representar a su comunidad en donde el 43 por ciento de la población es hispana, cifra que supera a la de la comunidad blanca (41%).

“Ella está tratando de representar la población diversa de esa comunidad y esa comunidad se merece tener una alternativa de alguien que busca ese honor. Lo que es muy triste de todo esto es que esto no es único en nuestra historia estadounidense por siglos cuando una persona de un grupo marginado ha tratado de unirse a nuestra democracia, la gente ha hecho lo que ha podido para detenerlo y en contra de eso es que estamos peleando en la corte.

Palacios explicó a MundoHispánico que, tras el anuncio de su descalificación, algunos latinos se han comunicado con ella para demostrarle su apoyo y preocupación ante la noticia.

“Es una comunidad que me importa mucho. Mis papás se mudaron en el 1994 para poder trabajar en las polleras. De hecho, mi mamá todavía trabaja allí, yo he trabajado en las polleras. He estudiado, fui a la Universidad de North Georgia, estudié finanzas. Ahora estoy en mi maestría. Para mi no solo es la comunidad donde vivo y he estudiado, es donde crío a mis hijos”, explicó Palacios.

Palacios pide que se le dé la oportunidad de representar a su comunidad y espera salir airosa y que su candidatura sea incluida en noviembre.

“No sabemos los motivos por los que la persona que presentó la queja lo hizo. No he tenido la oportunidad de hablar con él. Lo que sí sé es que nuestra comunidad quiere a alguien como yo. Hay mucha gente que ha ayudado en la campaña como voluntarios, gente de negocios, líderes que quieren que yo siga adelante, quiero hacer esto para ellos”, manifestó.

