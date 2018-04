Delineador de ojos a prueba de accidente de autos

Una enfermera residente en Boston de 25 años, sufrió un accidente automovilístico que pudo ser mortal, pero pero del que salió con heridas leves. Un carro que circulaba a toda velocidad había arrollado a Shelby Pagan en el momento en que ésta pedía ayuda en la carretera tras quedarse sin gasolina.

De acuerdo con el portal Europa FM , al llegar Pagan al hospital le compartió a su madre una selfie de su rostro, que se volvió viral gracias a las redes sociales. Cuando la joven se sintió mejor decidió compartir un comentario positivo del producto en Sephora, el sitio web donde obtuvo el producto.

“Estaba buscando un buen delineador y miren lo que encontré”. Inmediatamente la publicación alcanzó más de 200 mil retwitts y más de medio millón de likes.

La usuaria de Twitter @guadalahari volvió viral el producto de belleza cuando buscaba recomendaciones de delineadores y encontró en un foro la historia de Shelby Pagan. A pesar de las lesiones en el rostro, el sudor y el estrés, su “tattoo liner” se mantuvo intacto.

“Este producto es verdaderamente asombroso. El 28 de junio un conductor distraído chocó conmigo a 55 millas por hora cuando estaba estacionada pidiendo asistencia por teléfono. Fui llevada a Urgencias en ambulancia, donde estuve por 8 horas. Mi rímel estaba corriéndose por mi cara por llorar y todos los otros productos se habían caído en el traslado al hospital. Pero no mi delineador. Posteo esta imagen para mostrarles que este producto dura y se ve fantástico a través de cualquiera. Nunca compraré de otra línea otra vez”, escribió la joven en el foro de Sephora.

Y’all I was really out here looking for a new eyeliner and look at this review lmfaooo

She deadass took a picture in her neck brace I am deceased 😩 pic.twitter.com/j9jHjAei06

— lahari (@guadalahari) April 24, 2018