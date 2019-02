En el segundo día de deliberaciones aún no hay veredicto para ´El Chapo´, luego de que los miembros del jurado solicitaron el testimonio de tres testigos que aportaron su testimonio durante el juicio por parte de la fiscalía, de acuerdo con el diario The New York Post.

En su segundo día de deliberaciones contra Joaquín ´El Chapo´ Guzmán en el tribunal federal de Brooklyn, el panel de ocho mujeres y cuatro hombres envió notas solicitando el testimonio de los hermanos testigos cooperantes Alex y Jorge Cifuentes, así como un testimonio específico del excontador del Cartel de Sinaloa, Jesús ´El Rey´ Zambada, acerca de un hombre conocido como ´Chespiro´.

Los miembros del jurado también pidieron escuchar el audio de una llamada telefónica entre Guzmán y una mujer, en la que el capo analiza el problema del narcotráfico con la metanfetamina.

El panel pidió el lunes al juez Brian Cogan que aclare si la efedrina, que se puede usar para producir metanfetamina, se considera “metanfetamina”.

El segundo de los diez cargos contra Guzmán es por conspiración para la fabricación y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana que se distribuían a nivel internacional.

Still no verdict in El Chapo trial as jurors ask to go over testimony https://t.co/v5AUff0PDD pic.twitter.com/G3B7Fu9ava

— New York Post (@nypost) February 5, 2019