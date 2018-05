Agentes federales decomisaron un cachorro de tigre que era transportado por contrabandistas en la frontera entre Estados Unidos y México.

De acuerdo con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agentes de la Patrulla Fronteriza del área de Brownsville, Texas, vieron el lunes 30 de abril a tres sujetos que intentaban ingresar al país ilegalmente.

Los sujetos cargaban una bolsa de lona y en su interior se encontraba el cachorro de tigre de tres o cuatro meses de edad, reportó CBP en un comunicado.

Según The Washington Post, los sujetos huyeron de los agentes y regresaron a México.

“No fue un día cualquiera en el campo”, dijo en Twitter Irma Chapa, la vocera de CBP en el sector del Valle del Río Grande, sobre el descubrimiento del animal.

NOT an average day in the field, as Brownsville Border Patrol Agents rescue a tiger! Updates to come.@CBPRGV pic.twitter.com/Q8OFlJc8VZ

— Irma Chapa (@chapa_irma) April 30, 2018