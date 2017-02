El vecindario de la ciudad de Miami conocido como la Pequeña Habana fue declarado tesoro nacional por el Fondo para la Preservación Histórica de Estados Unidos.

Según informa el sitio de noticias Infobae, La Pequeña Habana fue distinguida con este reconocimiento por ser un “testamento del espíritu inmigrante que construyó Estados Unidos”.

Este emblemático vecindario que alberga a la comunidad cubana en exilio en la ciudad de Miami, será parte de un plan de revitalización a largo plazo. Plan que será apoyado por diversas organizaciones, con lo cual aumentará la cantidad de comercios y espacios habitables.

Durante su designación, en presencia del alcalde de Miami, el cubano Tomás Regalado, el National Trust for Historic Preservation destacó el espíritu inmigrante que construyó La Pequeña Habana y la comunidad que la hizo su hogar.

“La Pequeña Habana no es solo el Parque del Dominó ni el Teatro Tower, es una isla de Ellis del sur”, destacó el alcalde al referirse al famoso punto masivo de entrada de inmigrantes en Nueva York.

Stephanie Meeks, presidenta del National Trust, aseguró que la historia de la Pequeña Habana es la misma de Estados Unidos y resaltó además que el vecindario “sigue siendo dinámico, rico en cultura y asequible”.

Regalado, nacido en La Habana, recordó que desde los años sesenta este enclave “ha sido el destino de cientos de miles de inmigrantes latinoamericanos buscando la promesa de una nueva vida en Estados Unidos”.

El cubano se mostró agradecido con la designación histórica, al considerar que “consagra la diversa cultura e historia de la Pequeña Habana“.

El National Trust explicó que pese a ocupar el 7 por ciento de la superficie de Miami, contiene cerca del 20 por ciento de las viviendas de alquiler de la ciudad y más de una cuarta parte de las alquiladas por menos de 1,000 dólares mensuales.

Este refugio de cubano-estadounidenses, que dieron al que fuera un antiguo suburbio de tranvías alejado del centro de la ciudad un sabor más caribeño con sus restaurantes típicos y cafés, es también hogar de inmigrantes de Centroamérica y otras islas del Caribe.

Sus antiguos edificios son variaciones locales de bungaló de los años treinta, de apartamentos con pasillo central de los veinte, casas de coral, otras muy ‘miamenses’ de marco de madera e incluso edificios de apartamentos art decó.

