Debilitada, Irma sigue su camino hacia Georgia

Una debilitada Irma continuaba hoy su paso por Florida rumbo a Georgia, donde sus bandas se comenzaban a sentir en el área metropolitana de Atlanta.

La lluvia generada por el sistema comenzó a caer en la madrugada, mientras las ráfagas de viento aumentaron en la capital de Georgia, que se espera impacte con fuerza de tormenta tropical.

Una alerta de tormenta tropical sigue vigente para la zona, lo que significa que las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 39 y 73 millas por hora, según el Servicio Meteorológico Nacional en Peachtree City, Georgia.

El sistema de transporte público de Atlanta MARTA también suspendió hoy sus servicios de autobuses y trenes ante la llegada de la tormenta.

All MARTA SERVICES– bus, rail & mobility– have been suspended Monday, Sept. 11 beginning at 2am due to anticipated weather conditions pic.twitter.com/xmwwvMOjZ4

El gobernador Nathan Deal declaró el estado de emergencia en los 159 condados de Georgia y ordenó la movilización de tres mil efectivos de la Guardia Nacional, para que estén “listos y atentos para responder ante cualquier situación”.

I've expanded the state of emergency to include all 159 counties in GA. Read more: https://t.co/O8ZqX9wScA

— Governor Nathan Deal (@GovernorDeal) September 10, 2017