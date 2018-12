¿De qué murió la modelo de “America’s Next Top Model” con 34 años?

Jael Strauss fue una joven participante de “America’s Next Top Model” quien luchó por superar su adicción a las drogas y después de cinco años de sobriedad, le descubrieron un cáncer de mama en octubre 2018. Strauss anunció al mundo en octubre de 2018, reportó TMZ el miércoles.

#BREAKING: 'America's Next Top Model' Alum Jael Strauss Dies at 34 From Breast Cancer. R.I.P. https://t.co/kRZ4IQ5HGI — TMZ (@TMZ) December 4, 2018

Strauss escribió en sus redes el 22 de noviembre, que estaba pasando su primera noche en un centro de cuidados paliativos. La modelo publicó en Facebook: “Primera noche en un hospicio. Tantas cosas que no sabía de la vida o de la muerte. Tantas cosas”.

TMZ informó sobre el fallecimiento de Strauss y que había estado inconsciente en los días previos a su muerte y que su familia ya no permitía visitas. Su familia publicó una declaración a TMZ que decía: “La única bendición fue que pudimos mostrarle lo amada que era antes de fallecer. Ella trajo mucha luz a la gente”.

Strauss había acusado al Dr. Phil de explotar sus problemas de adicción; Strauss celebraba su sobriedad de 5 años el pasado mes de agosto.

En 2012, Strauss apareció en Dr. Phil en un intento de hablar sobre sus problemas de adicción. Strauss dijo más tarde que se sentía explotada por presentador.

En agosto de 2018, cuatro meses antes de su muerte, Strauss celebró cinco años de sobriedad. Strauss escribió en Instagram, “Hoy tengo 5 años sobria. ¡Dios mío! …los milagros son reales, la recuperación es posible para todos, sin importar lo lejos que pienses que estas, nunca estamos demasiado destrozados para volver a armarnos…la sobriedad hace que tu extraño no sea normal y estaría muerta si no fuera por todo el amor y el perdón que me han regalado mis amigos y mi familia. Gracias a todos los que me han permitido patrocinarlos. Gracias a mi compañera Cody Bear por mostrarme cómo es el verdadero amor. Gracias a toda mi hermosa familia (sangre y extendida). Por este regalo no tengo amigos, solo la familia. Los amo a todos. Continúen la buena lucha. #Recuperación #Sobriedad # 12 pasos #drphil # antm”.

Se supo que Strauss había perdido su seguro de salud solo un mes antes de su muerte. Se creó una página de GoFundMe para ayudar a Strauss a lidiar con la carga financiera de su enfermedad. La introducción a esa página dice: “Nuestro ángel favorito de la Tierra (¿o Alien?), Jael Strauss, necesita nuestra ayuda. Jael, uno de los seres más compasivos, generosos y bondadosos del universo, ha recibido una mano dura. “Aquellos de nosotros que la conocemos entendemos que ella es una luchadora, pero esta pelea será larga, rocosa y definitivamente costosa”.

