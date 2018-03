El exsecretario de Asuntos de Veteranos, David Shulkin, atribuyó su brusco despido del gobierno de Donald Trump a “fuerzas políticas” empeñadas en privatizar el departamento y dar prioridad a las “empresas con fines de lucro” por encima de la atención a los veteranos de guerra.

Shulkin, el único sobreviviente del gobierno anterior de Barack Obama, dijo en una columna de opinión en el New York Times que el ambiente “tóxico” y “subversivo” que reina en Washington volvió imposible su tarea.

Trump destituyó a Shulkin mediante un tuit el miércoles por la noche.

….In the interim, Hon. Robert Wilkie of DOD will serve as Acting Secretary. I am thankful for Dr. David Shulkin’s service to our country and to our GREAT VETERANS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018