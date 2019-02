Daniel Suárez en busca de paciencia en Stewart-Haas Racing

El mayor reto de Daniel Suárez en su proceso de transición a una de las potencias de la NASCAR, sin lugar a dudas es evitar la glotonería, por decirlo de una forma.

El piloto mexicano necesita aplicar toda su paciencia al tiempo que aprende el estilo Stewart-Haas Racing, tras dos años de altibajos en Joe Gibbs Racing, aunque reconocer que eso va en contra de su naturaleza como piloto.

“Tenemos que ser pacientes”, dijo Suárez él, miércoles durante el Media Day en el Daytona International Speedway. “A veces, cuando tienes hambre y ves mucha comida, quieres comértelo todo, pero es mejor tomarte tu tiempo. Hacer las cosas de forma correcta. Caminar antes de correr”.

PAINT SCHEME REVEAL: Ask and you shall receive, #SHRFans. 💪 Here's your first look at @Daniel_SuarezG's No. 41 @Haas_Automation Ford Mustang. It'll make its debut appearance at @DISupdates. Whatcha think of his new ride, fans? #SHRacing pic.twitter.com/sZUGqJoGvG

— Stewart-Haas Racing (@StewartHaasRcng) January 24, 2019