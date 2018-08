Dan el último adiós a niña hispana asesinada por una bala perdida (VIDEO)

Familiares y amigos dieron un último adiós a una niña hispana que fue asesinada por una bala perdida el pasado 11 de agosto.

Heidy Rivas Villanueva, de siete años, perdió la vida cuando tres hombres abrieron fuego en un estacionamiento, y utilizaron el vehículo de su padre como escudo para protegerse en el intercambio de balas, que le ocasionó la muerte a la menor.

“Yo vi a unos de los hombres que estaba disparando al lado de mi carro, bajé el vidrio y le dije que por favor no lo hiciera allí porque yo tenía a las niñas en el carro, pero me dijo, “I don’t Care” -No me importa-“, dijo a MundoHispánico Leonel Rivas, padre de la víctima. “Esto ha sido muy duro para nosotros”.

La pequeña emigró a los Estados Unidos junto a sus padres hace cuatro años, quienes pretendían ofrecerle un mejor porvenir en este país, sin imaginar que perdería la vida a tan temprana edad.

El incidente ocurrió el pasado 11 de agosto en Jacksonville, Florida, mientras la pequeña, su hermana de 2 años y su padre esperaban dentro del carro a su madre que habría entrado a una tienda a comprar comida.

La menor recibió un impacto de bala en la cabeza que le quitó la vida en cuestión de minutos, según relata su padre, quien trató de proteger a sus hijas.

“Yo tiré a la chiquita para adelante y la puse debajo del asiento, y cuando fui por Heidy, ella ya no reaccionaba, ya había recibido el disparo”, señaló el hispano. “Tú no sabes lo que es ver a tu hija con un disparo en la cabeza, no se lo deseo a nadie”.

“Yo la cargué y me baje mientras seguía el tiroteo, las balas me pasaban por la cara pero tenía que salvar a mi hija”, apuntó Rivas.

Al ver a la niña malherida, el hombre asegura que se bajó con ella entre sus brazos e intentó pedir ayuda hasta que una persona que manejaba por el lugar, se ofreció a llevarlo a un hospital cerca del área, donde la menor fue declara muerta al ingresar.

La familia Rivas Villanueva ha creado un cuenta de GoFundMe con el fin de recaudar fondos para lograr repatriar el cuerpo de la menor, y se espera que el cuerpo sea repatriado durante los próximos días.

Si desea ingresar a la cuenta, haga clic aquí.