DACA: 10 cifras que debes de saber sobre el programa de Acción Diferida

El programa DACA es muy popular, incluso entre los propios votantes de Trump, y rescindirlo tendrá impactos perjudiciales en la economía del país al disminuir la fuerza de trabajo de la nación y reducir drásticamente el Producto Interno Bruto (GDP, por sus siglas en inglés), de acuerdo con cifras del partido Demócrata.

Aquí hay algunos otros números importantes que debes saber acerca de DACA.

El 78 por ciento de los votantes registrados creen que los ‘dreamers’ deben de permanecer en este país.

56 por ciento de los votantes registrados creen que los ‘dreamers’ deben recibir un camino hacia la ciudadanía.

75 por ciento de los votantes de Trump piensan que los ‘dreamers’ deberían poder permanecer en el país.

El 78 por ciento de los votantes republicanos apoyaron la decisión de Trump de mantener el programa DACA.

10 Republican House Members penned a letter to @PRyan asking him to work on a legislative solution on #Dreamers #DefendDACA pic.twitter.com/H31sEQYaLR

— Alida Garcia (@leedsgarcia) September 1, 2017