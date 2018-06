El héroe Miles Morales aparece destacadoen el nuevo trailer del animado Spiderman de Sony: Into the Spider-Verse. Sony está en el proceso de expandir rápidamente la marca de Spiderman en la pantalla grande, ahora que el estudio comparte los derechos de la película con los estudios Marvel y su reciente personaje latino gustó tanto que decidieron mantenerlo en la nueva película.

Miles es el nombre de un adolescente latino que, en los comics Ultimate, toma el Spider-Mantle a tiempo completo después de la muerte de Peter Parker. Basado en el nuevo trailer y en el video de Into the Spider-Verse mostrado en CinemaCon en abril, la película se mantendrá con la historia tradicional de Miles en algunos aspectos.

Miles Morales causó sensación el año pasado

Miles, está haciendo su debut en la pantalla grande con Into the Spider-Verse. El teaser Into the Spider-Verse causó sensación cuando cayó en línea el año pasado, destacando las “técnicas de cómic” utilizadas para crear la animación única y la acción estilizada de la película. En el Spider-Verse se ve reforzado por sus grandes nombres creativos; entre ellos, los directores Peter Ramsey (Rise of the Guardians), Bob Persichetti (El Principito) y Rodney Rothman (22 Jump Street), así como el escritor Chris Lord (The LEGO Movie).

Además de más películas de acción en vivo protagonizadas por Tom Holland como Peter Parker, Sony está trabajando en spin-offs para Venom (Tom Hardy) y Morbius the Living Vampire, entre otros antihéroes.

TE PUEDE INTERESAR: Matan a boxeador mexicano a balazos (FOTO)

ES TENDENCIA

Desde su lanzamiento en 2015, MundoHispánico.com, una empresa de Cox Media Group, ha crecido rápidamente para convertirse en el destino digital de noticias nacionales e internacionales elegido por los hispanos. Le informamos acerca de todo lo que tiene que saber, para mantenerse al día. Además, contamos con segmentos dedicados a la moda, entretenimiento, finanzas, deportes y más. Encuentra nuestro canal en YouTube, con videos actuales del diario vivir.