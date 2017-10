¿El pensamiento del viernes 13 te da escalofríos? ¿Piensas en la mala suerte, los extraños sucesos? Si es así, no te preocupes, no estas solo, el miedo del viernes 13, o simplemente el número 13, es común.

La historia no dice nada sobre cómo el número ha llegado a ser visto como mala suerte, pero hay una cantidad bastante inquietante (más de 13) de los acontecimientos históricos que probablemente han llevado a creer que el viernes 13 o el número 13 es de mala suerte.

Aquí te presentamos cinco cosas que necesitas saber sobre el Viernes 13.

1. ¿Por qué se le teme al viernes 13?

La respuesta no está clara, pero la aversión puede tener orígenes religiosos. Algunos cristianos creen que el viernes es de mala suerte porque fue el día en que Jesús fue crucificado, había 13 personas en la Última Cena, y se creía que Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesucristo, fue el decimotercer hombre que tomó su lugar en la mesa. Los seguidores de la numerología han testificado sobre el perturbador poder de este número.

Friday 13th? A day of silly superstitions…unlike stealing meat, burying and letting it rot just to get rid of warts. pic.twitter.com/LQRjFLmosm — BBC Archive (@BBCArchive) January 13, 2017

2. El miedo a la fecha

La palabra para el temor al viernes 13 es parascevedecatriafobia. La palabra para el miedo al número 13 es triscaidecafobia. Cerca de Filadelfia está el Centro para el Tratamiento de la Friggatriscaidecafobia, una organización que hace fiestas centradas en confrontar fobias comunes como caminar bajo una escalera o abrir una sombrilla bajo techo.

3. Que debes de evitar en viernes 13

Los ocultistas creían que pasar por debajo de una escalera rompía el triángulo (pared-escalera-piso), antiguo símbolo de la Cristiandad. Pensaban que quien rompía ese triángulo, en cierto modo estaba desafiando a su propio destino, a si que muchas personas evitan pasar debajo de una escalera para que no les caiga una maldición. A las personas que fuman se recomienda que no enciendan tres cigarrillos con la misma cerilla ya que la tradición dice que si enciendes los tres cigarrillos con la misma cerilla, la persona del tercer cigarro tendrá mala suerte. Evita el trece y al gato negro, ya que el gato negro también es portador de mala suerte. En el antiguo Egipto los gatos eran sagrados, pero al gato negro también se lo consideraba como representante del mal.

4. Donde no utilizan el numero 13

En muchos edificios de gran altura y en hospitales no hay piso 13, y en los aeropuertos en general no tienen una Puerta 13. En el deporte olímpico triatlón, el número 13 no se utiliza. También, en la Fórmula Uno de 1977 a 2013 no se usó el número 13.

5. Cuando fue visto como una fecha de buena suerte

El autobús número 13 en Londres nunca fue dañado durante la explosión de la Segunda Guerra Mundial. Apolo 13 fue una misión de la NASA a la luna en 1970 famoso por ser un “fracaso exitoso”. El accidente que paralizó la nave espacial ocurrió el 13 de abril. En el sentido religioso, se decía que las visiones de la Virgen de Fátima habían aparecido el día 13 de cada mes durante seis meses en 1917.