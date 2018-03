El videojuego Sea of Thieves no tiene ni dos días en el mercado y ya se ven en las redes sociales algunos comentarios de frustración sobre este videojuego de acción-aventura en primera persona desarrollado por Rare y distribuido por Microsoft.

En Reddit algunas personas han expresado sus frustraciones en torno a las opciones de personalización dentro del videojuego.

“Tienen que entender que yo sólo me saldría del camino para comprar dos de las opciones existentes que he visto. Esto significa que ya alcancé a mi personaje ‘ideal’ con escasas dos compras (sin otras alternativas que valieran la pena mi tiempo) y ahora, toda la progresión ‘cosmética’ está completada”, escribió el usuario magvadis en Reddit.

“Soy un gran defensor del juego, pero me decepcionó la cantidad de opciones presentadas. Esperaba mucho más de lo que vi en la Beta final”, respondió axisrahl dentro de la misma publicación Reddit.

Otras personas también comentaron en Reddit sobre la cantidad limitada de cosméticos presentada en la versión final, la cual, a diferencia de la beta, tiene un costo mayor.

Pero los diseñadores del juego hasta ahora solo han reconocido problemas con el oro y las recompensas en las redes sociales:

¡Hola, piratas! Estamos conscientes de que algunos jugadores están experimentando problemas con el oro y la reputación al iniciar sesión o entregar los artículos. ¡Actualmente estamos investigando y trabajando en una solución! El oro y las recompensas de reputación deberían retrasarse.

