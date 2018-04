Dejar de lado el teléfono celular y las redes sociales para “conectarse” por unas horas con los hijos “cara a cara”, es el desafío planteado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) en el marco del Día del Niño boliviano que se celebra este jueves 12 de abril.

En un comunicado, Unicef en Bolivia informó los detalles del reto para los padres.

Muchos se suman al reto que cambiará el futuro de sus hijos

Autoridades, artistas, comunicadores de televisión, empresarios y muchas mamás y papás de todo el país se han adscrito a ese desafío que se denomina #conectateconlaniñez.

El fin es desconectarse unas horas de las redes sociales de internet y conectarse con sus niños y niñas para brindarles ese tiempo de atención y dialogar con ellos para consolidar a la comunicación como un hábito que fortalece la vida familiar, cita una nota institucional.

Con esa actividad, Unicef busca “romper la rutina marcada por la presencia invasiva de las pantallas de los celulares desconectándose por unas horas del internet y suspender la participación en las redes sociales o las charlas por WhatsApp o Facebook con las amistades y familiares para conectarse con sus hijos”.

En Bolivia se organizan varias actividades para agasajar a los menores en su día, una fecha que fue instituida en 1955 en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en rigor a la Declaración de Principios Universales del Niño que se dictó tres años antes para protegerlos de la desigualdad y el maltrato.

Objetivos del reto

• Los adultos tienen que desconectarse y conectarse con sus niños y niñas para:

• Comunicarse, que no es solo hablar, sino compartir: ideas, experiencias, sentimientos.

• Para poder comunicarnos hay que tener voluntad de encontrarse y de compartir tiempo. Una buena comunicación no se construye con prisas.

• Es por medio del diálogo abierto y vivo que logramos que el niño crezca rico interiormente y que construya su propio sistema de creencias y de ideas.

• Los niños necesitan de esta relación para desarrollar su fortaleza emocional, y la disfrutan.

• Los niños aprecian conversar con un adulto que valoran, escuchar y ser escuchados. El diálogo teje y refuerza los vínculos entre niños y adultos.

• De esa manera se fomenta el desarrollo de la capacidad empática en los más pequeños.

• La comunicación no existe cuando solo habla el adulto o, peor aún, si sermonea.

