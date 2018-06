Luego de cuatro años de espera, regresa How to Train Your Dragon (o Cómo Entrenar a tu Dragón) con el primer tráiler de la nueva entrega de esta saga.

La nueva película podría llegar para concluir toda una historia que ha crecido, lo mismo que los fans. La demora y su expectativa puede ser conveniente y la prueba es que el tráiler para How to Train Your Dragon: The Hidden World, publicado en Facebook en muy pocas horas superó el millón de reproducciones.

En esta historia, Hipo, Astrid y Chimuelo han madurado y, en el caso del dragón tipo Furia Nocturna, parece que encontrará el amor y, eso será un detonante para la trama de la película.

The new poster looks far better pic.twitter.com/lnDYc2kZcq — Httyd News (@HttydReporter) June 7, 2018

Hablamos de que How to Train Your Dragon, es considerada la segunda franquicia más exitosa de DreamWorks, sólo detrás de Shrek, por lo que buscarán desarrollar una buena estrategia de marketing para fijar bien en la mente de los fans y del público en general esta aparente conclusión de la saga.

Pero, no será tan sencillo, Cómo Entrenar a tu Dragón 3 está programada para llegar a cines en marzo de 2019, ya que aunque tendrá algunos meses de ventaja, es el mismo en el que Disney estrenará Toy Story 4, así que debe pensar bien cómo llegará al mercado ya que no hablamos sólo de taquilla, sino de todos los productos alrededor de cada película de este tipo.

La apuesta es grande pero DreamWorks tiene buenas oportunidades, How to Train Your Dragon 1 llegó en 2010 y recaudó cerca de 495 millones de dólares, mientras que la segunda entrega de la saga creció hasta los 621 millones y, el egagement de la franquicia dio para cread dos series animadas: Dragons: Riders of Berk y Dragons: Race to the Edge que fueron distribuidas por Netflix en mercados internacionales.