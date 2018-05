SPL Sørensen: 5 datos curiosos del Google Doodle de hoy

Søren Peder Lauritz Sørensen, o SPL Sørensen, es el químico a quien homenajea Google con el Doodle de este 29 de mayo. Este químico fue quien introdujo la escala de pH en el mundo, y Google lo celebra con un Doodle muy animado y lleno de color.

El científico danés introdujo la escala como un método para probar la acidez o alcalinidad de una sustancia, que hasta el día de hoy tiene una amplia gama de usos: desde controlar el agua de una pileta de natación hasta la medicina.

Hijo de un granjero, Sørensen nació en Havrebjerg en 1868 y comenzó sus estudios en la Universidad de Copenhague a la edad de 18 años, informa Independent.

En lugar de química, el joven científico inicialmente tenía la ambición de realizar su carrera en el campo de la medicina. Sin embargo, bajo la tutela del influyente químico SM Jørgensen, decidió cambiar y enfocarse en la química, informa Fortune.

Como muchos estudiantes, SPL Sørensen buscó un empleo para llegar a fin de mes. Cuando estudiaba para su doctorado, se desempeñó como asistente de química en el laboratorio del Instituto Politécnico Danés y ayudó en un estudio geológico de Dinamarca.

Sin embargo, tuvo trabajos más inusuales; se desempeñó como consultor en el astillero naval real.

Today's Google doodle celebrates SPL Sorensen, the Danish chemist famous for the invention of the pH scale in 1909.#GoogleDoodle pic.twitter.com/nNE5unXuKB

