Semana Santa: ¿Existió realmente Jesús de Nazaret?

En la Semana Santa el viernes recuerda la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret, es una de las más representativas y profundas conmemoraciones del Cristianismo.

La institución de historia romana Atigua Roma al Día publicó un sumario de la explicación que dan los científicos a la existencia del llamado Mesias a lo largo de los años y que aquí unimos con un trabajo de investigación periodística del diario El Tiempo. En el mismo, varios historiadores de la época detallan aspectos del sufrimiento que habría vivido Jesucristo antes de morir, lo que confirmaría su existencia más allá de las creencias religiosas.

¿Existió realmente Jesús de Nazaret?

El sufrimiento en la cruz

En el camino hacia la muerte, Jesús lleva a cuestas el madero horizontal de la cruz, llamado ‘patibullum’, que considerando el tipo de madera que se usaba en la época en esos casos y por su tamaño, habría pesado alrededor de de sesenta kilos. La pieza vertical que complementaría la cruz se lo agregaron cuando ya estaba en el monte, poco antes de crucificarlo, puesto de espaldas al suelo, de cara al sol del mediodía.

Flavio Josefo, un respetado cronista del paganismo, relata que “se burlaban de él lanzándole escupitajos y gritándole: ‘Si tu Dios te quiere tanto, que venga a salvarte’. Parecían perros sedientos de sangre tras los despojos del pobre hombre”.

“Y, sin embargo”, agrega Plinio el Joven en sus anotaciones romanas, “aquel condenado adolorido y sangrante los miraba a todos con una mirada mansa y piadosa”.

Los 39 latigazos en el viacrusis

Antes de iniciar su recorrido hacia el Calvario, a través de un laberinto de callecitas que hoy se conoce como “viacrucis”, Jesús fue castigado con 39 latigazos en la espalda desnuda. Treinta años después de la muerte de Jesucristo, el historiador romano Cayo Graciano, quien era pagano, y que pudo entrevistar a varios testigos presenciales, informó que esos látigos son tiras de cuero que llevan colgadas unas bolas metálicas.

Fueron esas bolas las que le provocaron los enormes moretones que se le veían en la espalda. Como si fuera poco, también lo azotaron con unos largos pedazos de hueso afilado, que le cortaron la carne severamente.

¿Cómo pudo aguantar Jesucristo?

El historiador Cayo Graciano describe: “Cuando llegó al monte, el Nazareno, que además era muy flaco, tenía la espalda tan desgarrada que quienes estaban más cerca de él dicen que pudieron verle algunos fragmentos de la columna vertebral, a pesar de los borbotones de sangre que le brotaban”.

Sobre ese aspecto específico hay un hecho elocuente que poca gente conoce. El dolor de Jesús era tan agobiante que en esa época no existía una palabra para describirlo, ni siquiera en la ciencia médica. Tuvieron que pasar diecinueve siglos antes de que inventaran el término apropiado para referirse a un dolor que no se puede soportar: los doctores lo llaman, precisamente, ‘dolor excruciante’, que, traducido al lenguaje corriente, significa ‘dolor que se siente en la cruz’. La Academia Inglesa de Medicina lo describe así: “Dolor atroz, insoportable y agonizante”.

Lo que dicen otros historiadores cercanos a la época

Testimonios concuerdan con que Jesús murió a las 3 de la tarde de nuestra época. Flavio Josefo, el gran historiador romano, dejó registrado ese momento en la crónica que escribió en su libro ‘Antigüedades judías’:

“Cuando el condenado expiró, el gigantesco velo que cubría lo más sagrado del templo de los judíos se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, como si un rayo invisible lo hubiese destruido, y la tierra tembló con un grande estremecimiento, las piedras del monte se partieron sin que nadie las hubiera tocado, se abrieron las tumbas del cementerio del valle de Josafat, que queda frente al Calvario, y muchos cadáveres se pusieron de pie para ir en busca de sus familiares. Y a pesar de que solo era media tarde, el sol se ocultó, y el mundo quedó sumido en las sombras”.

Plinio escribió al respecto que, “al ver lo que estaba pasando, uno de los soldados romanos se volvió a sus compañeros y exclamó: ‘Verdaderamente, este era el hijo de Dios’. Luego empezó a gritar, arrojó su lanza y se fue corriendo, colina abajo. Nunca más se volvió a saber de él”.

Entre tanto, Jesucristo se desangró en la cruz. La hemorragia era incontenible. “Sudaba sangre”, escribe Graciano. “Y jadeaba con desesperación. Se estaba ahogando”.

A su turno, el fisiólogo alemán Walter Hernuth, que se describía a sí mismo como “ateo racionalista”, publicó en 1954 las conclusiones de su propia investigación. “Yo no creo que este hombre fuera hijo de Dios”, dice, con energía, “pero podría haberlo sido para resistir semejante tormento durante tres horas. No sé cómo lo hizo. No conozco a nadie que aguante eso”.

Cincuenta años después, a mediados del siglo I, el gran filósofo Séneca, que era profesor del emperador Nerón, escribió esta frase:

“No soy cristiano, pero me estremezco al pensar que Jesús murió lentamente, gota a gota, como su propia sangre”.

Otras conclusiones que confirman la existencia de Jesucristo

La crucifixión en época romana era una condena reservada para esclavos, ladrones, sediciosos y piratas por ser la muerte más dolorosa y humillante posible. #ViernesSanto pic.twitter.com/8aGD2oikoH — Antigua Roma al Día (@antigua_roma) March 30, 2018

El historiador judío del siglo I Flavio Josefo cuenta que durante y tras el asedio de Jerusalén muchos cautivos fueron crucificados uno tras otro a lo largo de las vías de entrada y las murallas de la ciudad. #ViernesSanto pic.twitter.com/outgAG5KKm — Antigua Roma al Día (@antigua_roma) March 30, 2018

La imagen de Jesucristo que aparece en los evangelios es distinta de la del Jesús histórico, estudioso de la ley judía que vivió en la Judea del s. I d.C. Ahora vamos a diferenciar bien estos dos personajes: uno místico y el otro histórico. #ViernesSanto — Antigua Roma al Día (@antigua_roma) March 30, 2018

En Jesucristo se mezclan dos figuras distintas: una divina y otra terrenal. Por un lado, la construcción mística de Christos -el Ungido o el Mesías- y por otra un artesano estudioso de la ley judía que predicaba la llegada del fin del mundo y el reino de Yahvé en la tierra. — Antigua Roma al Día (@antigua_roma) March 30, 2018

La investigación considera que la figura de Jesús como personaje histórico es factible. Se trata de un hombre con un perfil bastante común en la Judea de comienzos del s. I. Un estudioso de la ley judía que intentó convencer a sus conciudadanos de que el fin del mundo se acercaba — Antigua Roma al Día (@antigua_roma) March 30, 2018

Las historias que aparecen en los evangelios, con errores, incongruencias y retoques posteriores, son la prueba de que dichos relatos se basaron en un personaje real. Por simple economía, si alguien hubiera ideado un personaje ficticio, habría creado una historia más "perfecta". — Antigua Roma al Día (@antigua_roma) March 30, 2018

El fracaso de Jesús en su propósito de convencer a sus conciudadanos de que el reino de Yahvé en la tierra estaba cerca, lo condujo a su muerte en la cruz por atentar verbalmente contra la ley romana y el emperador, pues este no tenía cabida en el nuevo reino que anunciaba Jesús. — Antigua Roma al Día (@antigua_roma) March 30, 2018

La 2ª figura que podemos asociar con Jesucristo es una construcción mística, “Christos” -el Ungido-, creada por Pablo de Tarso tiempo después de la muerte del Jesús histórico. En este caso, esta figura, elige morir en la cruz como sacrificio para la redención de los pecados. pic.twitter.com/lEceeZc4uV — Antigua Roma al Día (@antigua_roma) March 30, 2018

Históricamente es posible aceptar la 1ª figura. Conocemos varios predicadores de la época con las mismas características. La existencia de la 2ª figura es materia de la fe y no de la historia. Ambas se fueron entremezclando en el personaje del Jesucristo canónico #ViernesSanto — Antigua Roma al Día (@antigua_roma) March 30, 2018

Con información de El Tiempo y la Antigua Roma al Día