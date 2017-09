Revelan qué es la extraña criatura que dejó al descubierto Harvey (FOTOS)

Muchos quedaron aterrorizados cuando apareció una extraña criatura tras el huracán Harvey, la tormenta tropical más devastadora que ha tocado territorio estadounidense.

Sin embargo, los científicos no se sorprendieron tanto: el supuesto monstruo es en realidad una anguila o un congrio descompuesto, afirmó el diario El País.

“A primera vista me parecía algo de las profundidades del mar. Mi primer pensamiento fue que podría ser una lamprea, pero cuando me acerqué me di cuenta de que no podía ser eso, sobre todo por la boca”, dijo Preeti Desai, miembro del grupo de conservación de la Nacional Audubon Society.

El medio científico Earth Touch aseguró también que podría pertenecer a los Opichthidae, conocidos como “serpientes anguilas”.

Mientras que Kenneth Tighe, del Museo Nacional de Historia Natural, afirmó que se trataba de una Aplatophis chauliodus, o comúnmente llamada “anguila de colmillos”.

Como se recordará, todo comenzó cuando Preeti Desai, miembro de la National Audubon Society (una ONG dedicada a la protección del medio ambiente), encontró el animal en la playa mientras investigaba el impacto del huracán Harvey en la naturaleza, así que lo fotografió y lo publicó el pasado 6 de septiembre en Twitter, donde lanzó una pregunta dirigida a los biólogos. “¿Qué demonios es esto?”.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh — Preeti Desai🌿 (@preetalina) 6 de septiembre de 2017

Según explica el diario El País, las características y la forma de vida de esta anguila, que puede medir hasta 84 centímetros y está presente en el golfo de México, coinciden con el hallazgo de Preeti Desai, por lo que es extraño que apareciera pues habitan en aguas de entre 30 y 90 metros de profundidad.

Sin embargo en ocasiones se aventuran en aguas poco profundas, lo que puede explicar que fuera arrastrada por el Harvey.

El doctor especialista en peces anguiliformes Kenneth Tighe, biólogo del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian dijo que también puede ser un Bathyuroconger vicinus o congrio dentudo, o un Xenomystax congroides o congrio de diente erizado, que también tienen colmillos y viven en las aguas de Texas, según el experto del Smithsonian. “Lástima que no se pueda ver claramente la punta de la cola”, dijo Tighe, un detalle que le permitiría aclarar con precisión qué animal encontró Desai.