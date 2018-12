La Agencia Espacial Europea (ESA) publicó recientemente una fotografía del cráter Korolev en Marte cubierto de hielo, imagen que impresionó a la comunidad científica.

La imagen muestra lo que parece ser un gran parche de nieve fresca y pisada, un sueño para cualquier amante de la temporada de vacaciones. Esta característica, conocida como el cráter Korolev, se encuentra en Marte y se muestra aquí con hermosos detalles como lo ve Mars Express.

I can't stop looking at this beauty. I love it. #Mars #Marte https://t.co/I2YWqRKpe3

— Vincenzo Mario (@vmsaltamartini) December 21, 2018