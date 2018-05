Qué pasó en un 3 de mayo pero de …

Hoy 3 de mayo es el Día de La Santa Cruz: Santa Elena, madre del Emperador Constantino, buscó y encontró en Jerusalén la cruz en la que murió Jesucristo. También es el Día del Albañil y en México se hace honor a los trabajadores de la construcción.

Como bien lo dijo el filósofo alemán Carlos Marx, “Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”.

Aquí te presentamos los hechos que marcaron la historia en un 3 de mayo de años anteriores.

1469: Nace Nicolás Maquiavelo, historiador, filósofo y político italiano.

1523: El conquistador español Cristóbal de Olid desembarca en tierras de Honduras y toma posesión de ese territorio en nombre del Rey de España.

1909: El científico alemán Paul Ehrlich anuncia el éxito de su medicamento contra la sífilis.

1919: Se realiza el primer vuelo de pasajeros en América (Nueva York-Atlantic City).

1933: Nace James Brown, cantante estadounidense.

1949: Estados Unidos lanza la sonda espacial Viking.

1965: Se hace la primera transmisión de TV por satélite.

1966: El Times de Londres publica las noticias en primera plana (lugar tradicionalmente usado para los anuncios por palabras o avisos).

2002: La fotógrafa estadounidense Mariana Yampolsky fallece a los 77 años de edad, debido a un cánder de hígado; sus restos descansan en suelo mexicano.

"Often my best photographs are the ones I didn’t take."

– Mariana Yampolsky

