Polémica por revista GQ que asegura: “No vale la pena leer la Biblia”

La revista masculina internacional GQ publicó en su último ejemplar una lista de 21 libros que sus editores aseguran no vale la pena leer, aunque hayan sido vistos como grandes libros. La Biblia viene a ser el libro número 12, porque, según afirman, “no es lo mejor que el hombre ha producido, “se contradice a sí misma” y es “absurda”.

“La Biblia es muy buena para todas las personas quienes supuestamente viven con la guía de ella, pero que realmente no la han leído”, escribieron los editores de la revista en un artículo titulado, “21 libros que no tienen que leer”, publicado esta semana.

GQ (anteriormente Gentlemen’s Quarterly) es una revista mensual masculina internacional con sede en Nueva York y fundada en 1931. La publicación se centra en la moda, el estilo y la cultura masculina, aunque incluye artículos sobre comida, películas, fitness, sexo, música, viajes, deportes, tecnología y libros.

Polémica por revista GQ sobre la Biblia: “Es tonta”

Refiriéndose a la Biblia, los editores aseguran que “quienes la han leído saben que hay algunas partes buenas, pero en general no es lo mejor que el hombre haya producido”, continúan. “Es [un libro] repetitivo, contradictorio, sentencioso, tonto, e incluso a veces malintencionado”, afirman los editores de la revista mensual.

Al presentar la lista de los libros que no vale la pena leer, los editores se refirieron a ellos como que: “Algunos son racistas y otros son sexistas, pero la mayoría son realmente aburridos. Así que nosotros, y un grupo de escritores aburridos, le damos permiso para eliminar estos libros del canon”.

Los otros libros en la lista de los editores de GQ incluyen: Lonesome Dove de Larry McMurtry, The Catcher in the Rye de JD Salinger, Goodbye to All That de Robert Graves, The Old Man and the Sea de Ernest Hemingway, The Alchemist de Paulo Coelho, A Farewell to Arms por Ernest Hemingway, Aventuras de Huckleberry Finn por Mark Twain, y El Señor de los Anillos por JRR Tolkien.