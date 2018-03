El blog oficial de Pokémon GO ha anunciado hoy que el legendario Pokémon Lugia regresará a Raid Battles en la popular aplicación Pokemon GO el 16 de marzo.

The Legendary Pokémon Lugia will soar back to Raid Battles with an improved move on March 16! #BeLegendary https://t.co/zxc2Z8PSzX pic.twitter.com/Tzv2oGPw3B — Pokémon GO (@PokemonGoApp) March 15, 2018

“Un poderoso Pokémon de tipo psíquico y volador descubierto originalmente en la región de Johto, Lugia aparecerá en gimnasios de todo el mundo mientras el legendario Pokémon Rayquaza regresa a la capa de ozono. Puedes desafiar a Lugia, que conocerá el recientemente mejorado movimiento “Sky Attack” de tipo “Flying”, hasta el 2 de abril”, publicó el sitio web.

Este legendario Pokémon estará disponible por tiempo limitado y finalmente remplazará a Rayquaza en las batallas de captura a partir de mañana, reportó Eurogamer.

The Pokémon GO forecast calls for Pokémon that prefer windy weather to hatch more often from Eggs starting March 5! Plus, enjoy wind-themed Raid Battles and double XP until March 16. https://t.co/bBWcABncQl pic.twitter.com/bMFzNKOdUB — Pokémon GO (@PokemonGoApp) March 5, 2018

Niantic anunció que Lugia viene con un movimiento de vuelo mejorado: Ataque aéreo, el cual también podría estar disponible en la aplicación.

Lugia raids return to Pokémon GO, starting on March 16 and last until April 2 2018! (not 4th, excitement got the best of us)https://t.co/G2FjSVH88p pic.twitter.com/wSQAK9hGdM — Pokémon GO Hub (@PokemonGOHubNet) March 15, 2018

Lugia estuvo disponible en julio y agosto del año pasado y se ganó la reputación de ser uno de los Pokémon legendarios más difíciles de derrotar. Necesitabas al menos ocho personas, preferiblemente más, para derribarlo, reportó Eurogamer.

Sin embargo, la buena noticia es que Niantic acaba de hacer que sea un poco más fácil capturar al legendario Pokémon antes de que desaparezca, reportó el periódico Express.

Lugia protagonizará la próxima película de Pokémon: la segunda en la nueva serie de la película, que comenzó el año pasado, reportó Eurogamer.