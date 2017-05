Novio regala lechuga morada a hispana de Texas pensando que eran flores (FOTO)

Las fotos de un hombre de Houston, Texas, quien regaló a su novia lechuga morada pensando que eran flores han causado sensación en internet.

La estación local KHOU informó que Jailyn Hernández publicó una foto en Twitter el lunes 22 de mayo de las hojas de lechuga morada que su novio, Jamarcus Guillory, le regaló.

“Mi novio me trajo esto pensando que eran flores pero es lechuga”, se lee en el post de la red social.

My boyfriend brought me this thinking it was a flower but it's lettuce 😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/jLu7GKxWN9

— jay 🌹 (@JayJailyn) May 22, 2017