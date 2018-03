La celebración National Puppy Day 2018 se prolonga por todo este fin de semana y para los que aún no tienen un cachorro, esta será una excelente ocasión para adoptar uno en los centros de rescate para animales.

A continuación te compartimos cinco datos interesantes sobre el Día Nacional de los Perritos, según National Puppyday.com.

Aunque National Puppy Day es un evento especial para cachorros que se celebra cada año el 23 de marzo, este 2018 es cuando se verán las actividades en su honor, por lo que aquellas personas que gustan de los beneficios del festejo podrán aprovecharlos todo un fin de semana.

La celebración del Día Nacional de los Cachorros comenzó en 2006 y fue iniciativa de Calleen Paige, una experta en mascotas y defensora de los animales, reportó The Mercury News . Según el diario, Paige también fue la fundadora del Día Nacional del Gato.

A SHOUT OUT TO ALL RESCUES AND SHELTERS!!! Friday is National Puppy Day and NPD is teaming up with Periscope & Twitter to provide a video stream of awesomely adorable puppies romping and playing and best of all, those for adoption. Message us if you’re in! #NationalPuppyDay pic.twitter.com/2AhIbCetji

Según la pagina oficial del National Puppy Day, la intención es ayudar a salvar cachorros huérfanos en todo el mundo y educar al público sobre los horrores de los depósitos de cachorros.

Según el sitio web, una buena forma de celebrarlo es visitando los refugios o centros de rescates para animales y adoptando un perrito. Otro modo es hacer donaciones a estos centros o hacer fiestas para perritos e invitar a amigos y sus mascotas a participar.

National Puppy Day is Friday, March 23rd & is a day to celebrate the joy & magic of all puppies. Please keep in mind that there are so many puppies in shelters and rescues around the world that need a chance at a good life with a loving family. #NationalPuppyDay pic.twitter.com/KWCkIeY5Fj

— National Puppy Day™ (@Natl_PuppyDay) March 19, 2018