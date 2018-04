National Pet Day 2018: 5 datos sobre esta celebración de mascotas

El 11 de abril es el Día Nacional de las Mascotas, conocido en Estados Unidos como National Pet Day, una fiesta no oficial para dar algo de amor y atención extra a tus mascotas.

A continuación te presentamos algunos datos interesantes sobre esta celebración que tienes que conocer.

Según la organización National Pet Day, la fiesta fue fundada en 2006 por Colleen Paige, una defensora del bienestar animal.

Según Paige, la idea de establecer un día para las mascotas fue para celebrar la felicidad que los animales pueden traer a los hogares, pero también para poner de relieve la difícil situación de muchos tipos de animales en refugios de todo el mundo.

Según NPD, estas son algunas maneras de celebrar este día con tus mascotas:

Según la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas, los estadounidenses tienen 78 millones de perros para mascotas y 85.8 millones de gatos de mascotas. Aproximadamente el 44% de todos los hogares en Estados Unidos tiene un perro y el 35% un gato.

This is the moment we met. He was trying so hard to stay seated even though he desperately wanted to get out. I knew right away that he was coming home with me, so I took this video to always remember our first hello. Rescue dogs are the best dogs!! #NationalPetDay pic.twitter.com/XjWxPWGDPu

— Chris Evans (@ChrisEvans) April 11, 2018