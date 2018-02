Hoy martes, 27 de febrero, se celebra el decimotercer Día Nacional del Pancake que creó el restaurante IHOP, con un propósito muy especial.

De 7 a.m. a 7 p.m. todos los restaurantes IHOP en Estados Unidos, estarán regalando pancakes gratis, con el propósito de ayudar a niños que combaten enfermedades críticas, según una publicación de la empresa.

Aunque los panqueques son gratuitos, IHOP, con sede en Glendale, California, espera que los clientes “hagan que cada pancake cuente” al donar a socios benéficos como, el Hospital Children’s Miracle Network, Leukemia & Lymphoma Society y Shriners Hospitals for Children, reportó USA TODAY.

“En IHOP, creemos que hacer el bien es delicioso”, dijo el presidente de IHOP, Darren Rebelez, en un comunicado, reportó USA TODAY.

“Cada plato de panqueques que servimos en nuestro día de la firma cuenta para ayudar a nuestros socios de caridad a mejorar la salud y la vida de millones de niños y familias en todo el país”, añadió Rebelez en el comunicado.

Según el comunicado, desde el primer Día Nacional del Pancake en 2006, la compañía ha recaudado casi 30 millones de dólares para organizaciones de saluda, bienestar y educación juvenil.

Según IHOP el objetivo de este año es recaudar 5 millones para hospitales infantiles y organizaciones de salubridad en esta campaña de 60 días que durara hasta el 31 de marzo.

“Durante 60 años, IHOP y nuestros franquiciados hemos hecho nuestra misión de apoyar a las comunidades a las que servimos”, dijo Rebelez en el comunicado.

Según IHOP durante 60 días, sus clientes pueden hacer una contribución en efectivo en restaurantes o agregar una donación a socios de caridad en su cuenta.

“El Día Nacional del Pancake de IHOP es nuestra declaración a los amantes del pancake en todas partes que nos comprometemos a retribuir de manera significativa “, añadió Rebelez en el comunicado.

Today is IHOP® National Pancake Day®. Today we celebrate that every pancake has the right to pancake. So come into IHOP® for a free short stack of pancakes. Rejoice! pic.twitter.com/3BH4XjS63N

— IHOP (@IHOP) February 27, 2018